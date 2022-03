Venerdì 25 marzo 2022 - 07:20

Zelensky ai leader Ue: grazie per le sanzioni, ma un po’ in ritardo

E attacca l'Ungheria di Viktor Orban: decidete con chi state

CONDIVIDI SU:





















Roma, 25 mar. (askanews) – Il presidente ucraino, nel suo discorso al Consiglio europeo, ha ringraziato i paesi Ue di aver imposto sanzioni contro la Russia ma ha lamentato che tutto ciò è stato fatto “un po tardi” e, se fosse stato fatto prima, è possibile che Mosca non avrebbe attaccato.“Avete applicato le sanzioni e noi ve ne siamo grati. Sono passi potenti, ma sono venuti un po tardi. Perché se fossero stati preventivi, la Russia avrebbe potuto non ricorrere alla guerra.Nessuno la sa per certo, ma ci sarebbe stata una possibilità”, ha detto il leader di Kiev in collegamento con i vertici europei e il presidente Usa Joe Biden a Bruxelles.“Avete bloccato (il gasdotto) Nord Stream 2. Ve ne siamo grati, davvero, ma anche questo è venuto un po in ritardo. Perché se fossse arrivato in tempo, non si sarebbe prodotta la crisi del gas. Almeno, c’è una possibilità che si potesse non produrre”, ha continuato Zelensky.”E ora, finalmente, io e voi stiamo preparando l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. E ora io vi chiedo: non siate in ritardo. Per favore”, ha detto ancora Zelensky.Poi il presidente ha preso a elencare i paesi europei, sottolineando quelli che si sono già espressi a favore, quelli sui quali bisognerà lavorare, ringraziando quelli – come l’Italia – hanno espresso sostegno. Per ultimo si è soffermato sull’Ungheria del primo ministro Viktor Orban, che è stato il leader che si è mostrato finora più freddo. “Ungheria…a questo punto mi voglio fermare ed essere onesto. Una volta per tutte dovete decidere con chi state. Siete uno stato sovrano. Io sono stato a Budapest, adoro la vostra città. Ci sono stato tante volte, è bellissima e molto ospitale, come pure la sua gente”, ha premesso il presidente ucraino. “Ho visto il memoriale sul lungo-Danubio, le scarpe sulla banchina che ricordano le uccisioni di massa”, ha aggiunto, facendo riferimento al monumento in memoria delle vittime della Shoah della capitale magiara.“Ci sono andato con la mia famiglia – ha aggiunto – e ascoltami Viktor (Orban), sai cosa accade a Mariupol? Se poi, ti prego, va sul lungo-Danubio e guarda quelle scarpe. E vedrai come le uccisioni di massa possono accadere anche nel mondo di oggi.E’ quello che sta facendo oggi la Russia. Le stesse scarpe, le stesse persone: adulti e bambini, nonni. E tu esiti se imporre o no le sanzioni?”.Infine, ha lanciato anche un appello alla Germania: “Noi crediamo in voi, crediamo nel vostro sostegno, crediamo nel vosto popolo, nell’Unione europea. E crediamo che anche la Germania sarà con noi al momento cruciale”.Mos/Int5