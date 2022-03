Giovedì 24 marzo 2022 - 22:26

Ucraina, Giappone annuncia nuove sanzioni contro Russia

Kishida al G7: impedire che vengano aggirate con criptovalute

Roma, 24 mar. (askanews) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato al G7 che il Giapone imporrà nuove sanzioni intervenendo sui dazi nei confronti delle importazioni dalla Russia.Kishida, nel summit, ha chiesto ai partner di chiudere i “buchi” che consentono di aggirare le sanzioni, per colpire con più forza l’economia russa.Il premier giapponese ha spiegato che darà seguito all’annuncio sulla revoca della clausdola di “nazione più favorita” alla Russia e ha chiesto di attivare azioni legislative nei vari paesi per impedire alla Russia di aggirare le sanzioni attraverso asset digitali come le criptovalute.Tokyo – ha detto ancora Kishida – imporrà embarghi per le esportaizoni di 81 entità russe legate all’apparato militare. Inotlre verranno imposte nuove restrizioni sulle esportazioni giapponesi di beni di lusso.Il Giappone, inoltre, ha annunciato che offrirà ulteriori 100 milioni di dollari in assistenza umanitaria all’Ucraina.