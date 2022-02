Martedì 8 febbraio 2022 - 12:50

Trudeau ai camionisti no-vax: basta con assedio di Ottawa

Il sindaco di Ottawa chiede l'aiuto del governo

Roma, 8 feb. (askanews) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau lunedì ha esortato le centinaia di camionisti che da più di una settimana bloccano il centro di Ottawa a denunciare le misure sanitarie anti-Covid per porre fine alla loro mobilitazione, dopo una richiesta di aiuto del sindaco della capitale canadese.“Questa pandemia ha risucchiato tutti i canadesi!” ha detto, visibilmente irritato dalle proteste. “Ma i canadesi sanno che l’unica via d’uscita è continuare ad ascoltare la scienza”. Il governo federale risponderà», ha promesso, senza però annunciare nuove misure, richieste dal sindaco di Ottawa Jim Watson.Watson ha chiesto lunedì allo stato federale di inviare altri 1.800 agenti di polizia e un mediatore per porre fine all ‘”assedio” di Ottawa, dove aveva dichiarato lo stato di emergenza il giorno prima. Anche il capo della polizia Peter Sloly ha chiesto “aiuto”. I partiti di opposizione hanno criticato l’assenza di Trudeau nei giorni scorsi. Per i conservatori è responsabile di una “divisione mai vista nel Paese”.Arrivati numerosi il 29 gennaio davanti al Parlamento e sotto le finestre di Justin Trudeau, tra i 400 ei 500 camion stavano ancora bloccando il centro di Ottawa. Le proteste si sono estese questo fine settimana ad altre città canadesi (Toronto, Winnipeg, Quebec…). Hanno ispirato manifestanti in Nuova Zelanda, dove martedì un convoglio di camion e camper ha bloccato le strade intorno al Parlamento a Wellington per protestare contro le misure sanitarie e la vaccinazione. In Francia, migliaia di oppositori del pass per il vaccino chiedono ai social network di “attraversare Parigi” sabato, un’iniziativa “presa sul serio dalle autorità”, secondo una fonte della polizia. C’è chi chiede una “convergenza europea” poi a Bruxelles lunedì 14 febbraio.In Canada, “Convoy for freedom” aveva originariamente lo scopo di protestare contro la decisione di obbligare, da metà gennaio, a vaccinare i camionisti ad attraversare il confine tra Canada e Stati Uniti. Ma si è rapidamente trasformato in un movimento contro le misure sanitarie in generale e, per alcuni, contro il governo.Alcune strade del centro di Ottawa, congestionate da autocarri pesanti, rimangono bloccate al traffico, le attività commerciali sono state chiuse e sono stati allestiti rifugi improvvisati dai manifestanti che trascorrono giorno e notte suonando il clacson, con disappunto dei residenti presi dal rumore e dai fumi del diesel.Lunedì la Corte Superiore dell’Ontario ha ordinato ai manifestanti di smettere di suonare il clacson, dopo una class action dei residenti contro gli organizzatori della manifestazione, rivendicando circa 10 milioni di dollari canadesi (7 milioni di euro). “Non possiamo permettere a una folla inferocita” di dettare la legge, ha detto Marco Mendicino, ministro della Pubblica Sicurezza. “Potrebbe creare un precedente per come viene fatta la politica in Canada”.Vgp/Pie