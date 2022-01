Mercoledì 26 gennaio 2022 - 07:30

Biden: gli Usa potrebbero sanzionare Putin con l’invasione dell’Ucraina

Offensiva militare "avrebbe enormi conseguenze in tutto il mondo"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 26 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prenderebbe in considerazione sanzioni personali contro il capo del Cremlino Vladimir Putin se la Russia dovesse invadere l’Ucraina. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Biden ha detto “sì” quando gli è stato chiesto se poteva vedersi costretto a imporre sanzioni al presidente russo in caso di invasione.Secondo Biden, un’offensiva militare russa in Ucraina significherebbe “enormi conseguenze in tutto il mondo” e potrebbe equivalere alla “più grande invasione dalla seconda guerra mondiale”.Biden ha aggiunto che si sentirebbe obbligato a rafforzare la presenza della Nato nell’Europa orientale. “Dobbiamo chiarire che non c’è motivo per nessuno, nessun membro della Nato, di preoccuparsi se… la Nato verrà in sua difesa”, ha aggiunto.Coa/Int5