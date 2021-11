Sabato 20 novembre 2021 - 16:10

La tennista cinese Shuai Peng “presto” di nuovo in pubblico

Lo dice il direttore del Global Times

Milano, 20 nov. (askanews) – La tennista cinese molestata Shuai Peng “presto” di nuovo in pubblico, secondo un giornalista cinese. Secondo Hu Xijin, direttore del Global Times, versione inglese del People’s Daily, media ufficiale del regime, Shuai Peng “presto” farà la sua comparsa in pubblico.Direttamente dal People’s Daily, il media ufficiale del regime, spiega inoltre che può confermare l’autenticità delle foto di Shuai Peng che sono state postate questo venerdì anche su Twitter, ma messe subito in dubbio.Su Twitter, Alizé Cornet è stata la prima a far eco alla preoccupazione dopo la scomparsa della cinese Peng Shuai (35 anni, ex numero 1 del mondo nel doppio che non dava segno di vita dal 2 novembre, dopo aver accusato l’altissimo papavero cinese Zhang Gaoli di stupro).Cgi/Int9