Domenica 14 novembre 2021 - 14:28

Dopo il vertice l’ira della Cop26 Coalition: un tradimento

Ricchi rifutano di fare loro parte, parole vuote su finanza climatica

Roma, 14 nov. (askanews) – La Cop26 Coalition, gruppo che riunisce alcune delle più grandi organizzazioni ambientaliste e della società civile di tutto il mondo, ha definto “un tradimento” l’accordo raggiunto ieri sera alla conferenza sul clima di Glasgow.“Questo accordo è un totale tradimento del popolo. Sono parole vuote sull’emergenza climatica dai Paesi più ricchi, con un totale disprezzo della scienza e della giustizia. Il greenwash del governo del Regno Unito e le pubbliche relazioni ci hanno deviato dalla rotta, ha detto il portavoce Asad Rehman in un discorso infuocato tenuto a margine della plenaria di chiusura.“I ricchi si sono rifiutati di fare la loro parte, con parole vuote sulla finanza climatica e voltando le spalle ai più poveri che stanno affrontando una crisi di Covid unita all’apartheid economico e climatico, tutto causato dalle azioni dei più ricchi”.Per la Cop26 Coalition è “immorale che i ricchi se ne stiano seduti lì a parlare dei figli e nipoti che verranno, quando ora i bambini del sud stanno soffrendo. Questo poliziotto non è riuscito a mantenere in vita 1,5°C e ci ha messo su un percorso a 2,5°C. Il tutto mentre affermavano di agire mentre incendiavano il pianeta.“Alla Cop26, i più ricchi hanno ottenuto ciò per cui sono venuti qui e i più poveri se ne vanno senza niente. Le persone si stanno sollevando in tutto il mondo per chiedere conto ai nostri governi e alle nostre società e farli agire”.Orm/Int9