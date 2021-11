Mercoledì 10 novembre 2021 - 20:22

Cop26, Usa e Cina lavoreranno insieme

"Impegno per raggiungere gli obiettivi di Parigi"

Roma, 10 nov. (askanews) – Gli Stati Uniti e la Cina hanno rilasciato una rara dichiarazione congiunta in cui si impegnano ad agire sui cambiamenti climatici e mantenere gli impegni per un aumento della temperatura di 1,5 gradi. Il documento, intitolato “Rafforzare l’azione per il clima nel decennio del 2020”, impegna i due Paesi a sviluppare strategie a lungo termine per raggiungere la neutralità. Xie Zhenhua, il principale negoziatore sul clima della Cina, ha spiegato che la dichiarazione impegna i due paesi alle “misure concrete che prenderemo” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.“Ci siamo impegnati ad adottare azioni climatiche rafforzate al fine di raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi e rafforzarne l’attuazione”, ha aggiunto a Glasgow Xie Zhenhua, il principale negoziatore sul clima della Cina, e ha spiegato che la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e Cina determina la creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra Washington e Pechino che si riunirà nella prima metà del 2022 e si focalizzerà sulla riduzione delle emissioni di metano, sulla decarbonizzazione e sulla deforestazione. La Cina e gli Stati uniti devono “pensare in grande ed essere responsabili”, lavorando “attivamente sui cambiamenti climatici e attraverso la cooperazione” per portare grandi benefici al mondo.“Le due più grandi economie del mondo hanno concordato di lavorare insieme sulle emissioni in un decennio decisivo”, ha detto l’inviato Usa per il Clima John Kerry spiegando i contenuti della dichiarazione congiunta con Cina e Stati uniti diffusa alla Cop26. Kerry ha aggiunto che il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente cinese Xi hanno avuto una conversazione poche settimane fa e hanno deciso di lavorare insieme per aumentare l’ambizione climatica, con un quadro di base e il desiderio condiviso di raggiungere un successo nella lotta ai cambiamenti climatici. “Dobbiamo farlo molto più velocemente in questo decennio decisivo, non perché la Cina o gli Stati Uniti dicano che dobbiamo, ma perché la scienza dice che dobbiamo”, ha aggiunto.“Accolgo l’accordo annunciato oggi tra Cina e Stati Uniti per lavorare insieme per maggiori ambizioni contro il cambiamento climatico in questo decennio”, ha scritto su Twitter il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres dopo la dichiarazione congiunta di Pechino e Washington in cui i due principali emettitori si impegnano a lavorare per limitare l’aumento delle temperature a 1,5 gradi e rispettare gli accordi di Parigi. “Combattere la crisi climatica richiede collaborazione internazionale e solidarietà. Questo è un passo importante nella giusta direzione”.Dmo/Int2