Mercoledì 10 novembre 2021

Cop26, Kerry: Cina e Usa lavoreranno insieme in decennio decisivo

Biden e Xi hanno concordato su aumento ambizione climatica

Roma, 10 nov. (askanews) – “Le due più grandi economie del mondo hanno concordato di lavorare insieme sulle emissioni in un decennio decisivo”, ha detto l’inviato Usa per il Clima John Kerry spiegando i contenuti della dichiarazione congiunta con Cina e Stati uniti diffusa alla Cop26.Kerry ha aggiunto che il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente cinese Xi hanno avuto una conversazione poche settimane fa e hanno deciso di lavorare insieme per aumentare l’ambizione climatica, con un quadro di base e il desiderio condiviso di raggiungere un successo nella lotta ai cambiamenti climatici.“Dobbiamo farlo molto più velocemente in questo decennio decisivo, non perché la Cina o gli Stati Uniti dicano che dobbiamo, ma perché la scienza dice che dobbiamo”, ha aggiunto.