Lunedì 1 novembre 2021 - 16:26

Bolsonaro a Anguillara Veneta tra acclamazioni e contestazioni

La cittadinanza onoraria, il municipio imbrattato

CONDIVIDI SU:





















Roma, 1 nov. (askanews) – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, nei giorni scorsi a Roma per il G20, è giunto questo pomeriggio ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova per ricevere la cittadinanza onoraria della città da cui partirono per il Brasile i nonni.Lo stesso Bolsonaro ha pubblicato su Twitter il video del suo arrivo, acclamato da un gruppo di abitanti. Oggi si è svolto anche un sit-in di protesta.L’iniziativa della cittadinanza onoraria, decisa dalla sindaca Alessandra Buoso e sostenuto dalla maggioranza di centro-destra, ha suscitato molte polemiche. Anche la diocesi di Padova ha espresso il proprio disagio in una nota.Nei giorni scorsi il municipio è stato imbrattato con vernice ed escrementi. “Il conferimento della cittadinanza al Presidente Brasiliano era unicamente dettato dalla volontà, in quanto erede di emigrati italiani, di dare puntuale riconoscimento alle migliaia di persone, tra i quali appunto compaesani, che muniti esclusivamente della sola forza delle braccia hanno lasciato l’Italia alla ricerca di lavoro presso il paese sudamericano”, ha scritto la sindaca sui social network. “Spiace che quella che voleva essere una semplice festa per l’italianità, in ricordo dei numerosi cittadini di Anguillara che si erano necessariamente rivolti al Brasile, si sia trasformata in un momento di conflitto, consueta palestra per i professionisti della politica”. E “a riprova, onde evitare ulteriori aggressioni non solo verbali, ho deciso unitamente ai miei consiglieri di provvedere direttamente all’esborso monetario relativo alle spese per l’accoglienza della Delegazione Brasiliana”.Sempre sui social network, Andrea Zanoni, Pd, consigliere regionale del Veneto, ha commentato così l’iniziativa: “Era doveroso essere qui oggi per manifestare il dissenso contro la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, una decisione che dovrebbe riempire di vergogna tutti i veneti. Una scelta incomprensibile sotto ogni punto di vista e che arriva a pochi giorni di distanza dall’accusa di crimini contro l’umanità e altri nove reati; la sua scellerata gestione della pandemia ha provocato oltre 600mila morti in tutto il Paese. Ma soprattutto le politiche di Bolsonaro sono una sciagura per il pianeta: ha steso il tappeto rosso alle multinazionali che stanno devastando l’Amazzonia e smantellato i controlli ambientali, oltre a massacrare gli Indios. E in più è un razzista, omofobo e misogino. Non c’è niente per cui essere orgogliosi di Bolsonaro, come rivendicavano con tanto di striscione alcuni colleghi leghisti a Palazzo Ferro Fini, ma c’è solo da provare vergogna”.Ska/Int9