Domenica 31 ottobre 2021

“Sul clima ascoltare i Paesi emergenti ma serve ambizione” (così Draghi al G20)

"Visioni differenti, ma dobbiamo avere leadership"

Roma, 31 ott. (askanews) – “Intorno a questo tavolo abbiamo visioni differenti su quanto presto dobbiamo iniziare ad agire e quanto rapidamente dobbiamo cambiare strada” per il clima. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla sessione dedicata al clima del Summit G20.“I Paesi emergenti ricordano quanto i Paesi ricchi hanno inquinato nel passato, e chiedono aiuti finanziari per supportarli in questa transizione”, ha sottolineato. Inoltre ci sono dubbi sul quanto siano “credibili” gli impegni dati “i nostri fallimenti del passato”. Ebbene, ha detto, “dobbiamo ascoltare queste preoccupazioni e agire” per dare risposte” ma non possiamo sacrificare le nostre abizioni collettive”.“La lotta al cambiamento climatico – ha concluso – coinvolge tutto il mondo, siamo insieme nel successo o nel fallimento. Come G20 dobbiamo mostrare leadership e guidare il mondo verso un futuro più sostenibile”.Int9