Venerdì 29 ottobre 2021 - 20:51

Gentiloni: populisti in difficoltà, questa non era la loro crisi

"Non hanno gestito bene la pandemia ma riprenderanno il tema migranti"

CONDIVIDI SU:





















Bruxelles, 29 ott. (askanews) – “I sovranisti i populisti, come li chiamiamo in Europa, non hanno gestito bene la crisi: non era la loro crisi. Più sei populista e autoritario tanto peggiore è stata la tua gestione della crisi” della pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante una intervista al Global Progress Summit 2021 organizzato dal Partito democratico nel pomeriggio a Roma.“Spesso i populisti – ha spiegato Gentiloni – riescono a gestire le crisi che loro stessi creano, che hanno inventato essi stessi, come ad esempio la crisi migratoria, ma non sono così bravi nel gestire le altre crisi che si verificano, come quella in cui ci siamo trovati. E’ una crisi che ha messo in primo piano l’importanza della scienza, dello Stato sociale, del multilateralismo, della cooperazione, e poi, per gli individui, della serietà, della competenza: tutta una serie di elementi che sono stati persi di vista dall’ondata di populisti che avevamo avuto in precedenza”.Ma c’è da chiedersi, ha continuato il commissario, “se abbiamo in qualche modo avuto ragione di tutti i rischi possibili. No, naturalmente. Com’è noto, ora abbiamo un dibattito difficile a livello dell’Unione europea – ha ricordato -, con alcuni governi circa lo stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e del sistema giudiziario”.“Ma a prescindere da questo – ha chiesto Gentiloni -, il problema qual è? Il problema è che si cercherà di nuovo portare sul tappeto le tematiche che hanno ispirato queste ondate di populismo, e la prima di queste riguarda l’immigrazione. E’ un tema molto scottante. In America e in altri paesi forse è meno importante”, ed è anche meno importante oggi in Europa rispetto cinque o sei anni fa, “ma è su questo che i populisti cercheranno di porre l’accento”.“Dobbiamo essere onesti tra noi: le forze progressiste – ha sottolineato l’ex premier – non devono condividere le posizioni dei populisti e sovranisti sul fronte dell’immigrazione. So che ci sono storie e interessi diversi a seconda dei paesi, ma sul diritto d’asilo, sul fatto di avere una forma di immigrazione legale che è utile anche per le nostre economie, dovrebbe esserci una posizione comune di tutte le forze progressiste in tutta Europa. Sfortunatamente non sempre le cose stanno così”; e a volte le posizioni anti-immigrazione risultano persino contagiose a sinistra, e allora “noi progressisti ci troviamo in difficoltà” ha concluso Gentiloni.Loc/Int2