Sabato 16 ottobre 2021 - 09:01

Uzbekistan, presidenziali 24 ottobre: Mirziyoyev verso la “Fase 2”

Il Paese che ha stupito il mondo per le riforme teme l'instabilità afgana

Roma, 16 ott. (askanews) – L’Uzbekistan va alle urne domenica 24 ottobre per eleggere il presidente con la certezza, de facto, della conferma di Shavkat Mirziyoyev. L’attuale capo dello Stato, in assenza di veri contendenti, potrebbe contare su un 80% dei voti, percentuale da fare invidia a qualsiasi presidente nello spazio ex sovietico, Vladimir Putin compreso. Mirziyoyev, il leader “riformatore” arrivato alla guida dello Stato nel 2016 dopo la morte improvvisa del ‘Padre della Nazione’ Islam Karimov (al potere per 27 anni), è davvero popolare tra gli elettori. Con lui il Paese centroasiatico di 34 milioni di abitanti, fino al 1991 parte dell’Unione sovietica, ha posto fine a un quarto di secolo di isolamento, è stato avviato un corso di riforme economiche e sociali, sono state poste le basi per un sistema fiscale in grado di attrarre investitori, la politica e gli attivisti per i diritti sono usciti dalla morsa dell’era Karimov. Per i progressi fatti, l’Economist nel 2019 ha scelto l’Uzbekistan come “Paese dell’anno”.Una recente stretta sui media e la mancanza di candidati indipendenti alle presidenziali ha però allarmato organizzazioni internazionali come Human Rights Watch. Più in generale, sembra trasparire il timore a Tashkent di una fase di instabilità interna. “Data l’attuale situazione politica dell’Asia centrale, che sarà messa alla prova dalla crescente crisi in Afghanistan, è improbabile che Mirziyoyev faccia ulteriori concessioni in patria, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo nel vicino Kirghizistan, che attraversa gravi crisi ogni due o tre anni”, argomenta un’analisi di Asianews.La Costituzione uzbeka non permette le candidature indipendenti alla presidenza e chi vuole gareggiare deve essere proposto da un partito. Al momento sono cinque i partiti registrati, ciascuno con un suo candidato, nessuno con una linea di reale opposizione nei confronti del presidente uscente, sostenuto dal centrista Partito Liberal-democratico. La sinistra del partito Democratico Popolare presenta una donna, Maksuda Vorisova; il partito Social Democratico Adolat – centrosinistra – ha nominato Bakhrom Abdukhalimov; i nazionalisti del Partito Democratico Milliy Tiklanish, appoggiano Aliksher Kadirov. C’è anche un candidato del Partito Ecologista dell’Uzbekistan, Narzulla Oblomorodov. Nessuno può davvero pensare di poter essere eletto al posto di Mirziyoyev e non avrebbero avuto chance neppure i due indipendenti che hanno cercato di candidarsi, tuttavia – lamenta HRW in un recente rapporto – i partiti di opposizione a cui fanno riferimento non hanno avuto modo di registrarsi. Per il voto del 24 ottobre l’Osce, che ha registrato notevoli miglioramenti del quadro elettorale negli ultimi anni ma per questa elezione ha a sua volta criticato le limitazioni delle candidature indipendenti, invia 289 osservatori.Il Covid ha certamente complicato le cose. Quando la pandemia è arrivata in Uzbekistan, all’inizio del 2020, il governo stava avviando un anno di conferenze, road show, visite di analisti e delegazioni straniere, con grandi aspettative per il meeting annuale Oil and Gas Uzbekistan a Taskent, cancellato all’ultimo minuto a causa del virus. Circa 600.000 uzbeki che lavorano all’estero e che forniscono 8,5 miliardi di dollari in rimesse (15% del Pil) sono stati costretti a tornare in patria causa Covid, ma i sussidi governativi e l’avvio di riforme nei settori dell’energia, dell’agricoltura e della tecnologia hanno permesso di contenere la disoccupazione, attualmente attorno al. Nel 2020 il Pil uzbeko è rimasto in zona positiva (+1,8%) e per quest’anno la Banca Asiatica per lo Sviluppo promette un rimbalzo a +6,5%.La pandemia ora pare sotto controllo: a metà ottobre i nuovi contagi giornalieri erano circa 450, a fronte di 180.000 casi complessivi dall’inizio della pandemia e a fine settembre sono state revocate in buona parte le restrizioni per il contenimento del virus.Preoccupa invece il quadro regionale dopo il ritiro Usa dall’Afghanistan. L’Uzbekistan è tra i Paesi centroasiatici che punta sulla stabilità in Afghanistan per includerlo in progetti infrastrutturali, a cominciare da un corridoio stradale e ferroviario che lo colleghi ai porti del Pakistan, progetto che aprirebbe nuove rotte commerciali e mercati per l’intera regione. L’idea piace ai Paesi dell’area e alla Cina e di conseguenza non all’India.La ‘Fase due’ delle riforme che Mirziyoyev promette per il suo nuovo mandato prevede una serie di privatizzazioni, che dovrebbe portare a ridurre del 75% le imprese in mano allo stato entro il 2025. Al momento la quota pubblica dell’economia uzbeka supera il 50%.