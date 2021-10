Giovedì 14 ottobre 2021 - 08:28

“La fuga dal laboratorio non è ancora esclusa” (Oms)

Tutte le ipotesi "devono continuare ad essere esaminate"

Roma, 14 ott. (askanews) – Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostiene che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia da Covid-19 “devono continuare a essere esaminate, dall’ipotesi della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal laboratorio, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”.Nella ricerca delle origini, occorre seguire la strada della scienza, afferma Tedros in un’intervista al Corriere della Sera.“Ma abbiamo visto altri fattori, inclusi quelli politici, influenzare gli sforzi e intralciare la nostra capacità di fare progressi e ottenere risposte”, ha spiegato, prima di stigmatizzare la scarsa generosità dei Paesi più avanzati a condividere i vaccini. “I Paesi ricchi non hanno fatto abbastanza per vaccinare il mondo equamente”, ha affermato. “Gli impegni, da soli, non salvano vite, non fermano la trasmissione, non immunizzano le persone, non aumentano la capacità manifatturiera e non preparano il mondo a prevenire le emergenze sanitarie del futuro”.Coa/Int9