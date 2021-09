Giovedì 16 settembre 2021 - 08:11

Angela Merkel stasera da Macron all’Eliseo

Colloquio e cena. Focus su Afghanistan e altri temi internazionali

Roma, 16 set. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà oggi all’Eliseo la cancelliera Angela Merkel, una delle ultime opportunità per i due leader di confermare la vicinanza politica franco-tedesca. Il presidente e la cancelliera rilasceranno una dichiarazione alle 19 locali, prima del loro incontro, che sarà seguito da una cena di lavoro.Macron e Merkel discuteranno di unaa serie di argomenti internazionali, “l’Afghanistan in primis”, ha annunciato Steffen Seibert, portavoce della Merkel. L’Eliseo ha inoltre citato mercoledì “Iran, Libia, Ucraina, Bielorussia” ma anche “le grandi sfide europee in termini di difesa, asilo e migrazione, clima e transizione digitale”.I due leader vogliono anche preparare insieme il vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali, previsto a Lubiana, il 6 ottobre, e la futura presidenza francese dell’Unione Europea, nella prima metà del 2022.L’incontro tra Macron e Merkel è tanto più cruciale per l’inquilino dell’Eliseo, che si prepara alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 10 e 24 aprile prossimi, quando cercherà un nuovo mandato presidernziale, salvo grandissime sorprese.Coa/Int9