Lunedì 28 giugno 2021 - 07:42

Amministrative, flop Macron e Le Pen: astenuti record

Nessuna regione per l'estrema destra, il 66% non ha votato

CONDIVIDI SU:





















Milano, 28 giu. (askanews) – Il dato politico più significativo che emerge dalle elezioni amministrative francesi è probabilmente quello relativo all’astensionisno: il 66% degli aventi diritto, infatti, non si è recato alle urne. In questo contesto, come già si era evidenziato al primo turno, i partiti di Marine Le Pen e del presidente Macron hanno ottenuto risultati deludenti: il movimento di destra Rassemblement national non ha conquistato nessuna regione, mancando quell’obiettivo di “normalizzazione” che il partito insegue ormai da decenni. Nessuna regione neppure per La République en Marche, il partito del presidente, che ora potrebbe pensare anche a un rimpasto del proprio governo.A uscire vincitori dalla tornata elettorale sembra dunque essere la destra moderata neogollista, capace di raccogliere i consensi dei pochi votanti. In una fase di disaffezione degli elettori, per una volta, ad affermarsi non sono stati i movimenti più chiaramente populisti, apparsi incapaci, questa volta, di mobilitare la propria base.Lme