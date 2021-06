Martedì 22 giugno 2021 - 09:47

Putin propone un “reset” all’Ue: abbiamo molti reciproci interessi

Sistema sicurezza molto compromesso, rischiamo corsa armamenti

Roma, 22 giu. (askanews) – Vladimir Putin propone un “reset” all’Europa. “Lo ribadisco: la Russia è per il ripristino di un partenariato globale con l’Europa. Abbiamo molti temi di reciproco interesse. Questi sono sicurezza e stabilità strategica, assistenza sanitaria e istruzione, digitalizzazione, energia, cultura, scienza e tecnologia, risoluzione del clima e problemi ambientali”, – ha detto il presidente russo in una intervista al settimanale tedesco Die Zeit, pubblicata sul sito del Cremlino.Per Putin, “tutto il sistema di sicurezza europea è fortemente compromesso, crescono le tensioni, stanno diventando reali i rischi di una nuova corsa agli armamenti”, ricordando “il colossale ruolo che ha avuto per la creazione di una Europa unita la storica pacificazione tra popoli russo e tedesco”.