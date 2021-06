Venerdì 18 giugno 2021 - 00:09

Nord Corea, Kim Jong Un: prepararsi a dialogo con gli Usa

Così il leader all'assemblea del Partito dei lavoratori

Roma, 18 giu. (askanews) – La Corea del Nord deve “prepararsi sia al dialogo che al confronto” con gli Usa. Lo ha detto Kim Jong Un, nella terza giornata dell’assemblea del comitato centrale del Partito dei lavoratori, secondo quanto riporta l’agenzia KCNA.Kim, spiega l’agenzia, “ha svolto un’analisi dettagliata della tendenza politica della neonata amministrazione statunitense nei confronti” della Corea del Nord e “ha chiarito l’opportuna controparte strategica e tattica e la direzione delle attività da mantenere nei rapporti con gli Stati Uniti nei giorni a venire”.Il leader nordcoreano ha “sottolineato la necessità di prepararsi sia al dialogo che al confronto, in particolare di essere pienamente preparati al confronto al fine di proteggere la dignità” dello Stato e “i suoi interessi per lo sviluppo indipendente e per garantire in modo affidabile l’ambiente pacifico e la sicurezza”.