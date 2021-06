Giovedì 17 giugno 2021 - 13:43

Ripresa, Papa: diritto a sindacalizzazione, non c’è solo profitto

Non deve essere incentrata unicamente sugli indicatori economici

Città del Vaticano, 17 giu. (askanews) – “Si deve garantire la protezione dei lavoratori e dei più vulnerabili mediante il rispetto dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto della sindacalizzazione. Ossia, unirsi in un sindacato è un diritto”. Lo afferma Papa Francesco in un video-messaggio ai partecipanti alla 109esima Conferenza Internazionale del Lavoro ospitata dall’Ilo (International Labour Office). “La crisi del Covid ha già inciso sui più vulnerabili e questi non dovrebbero vedersi colpiti negativamente dalle misure per accelerare una ripresa che – puntualizza Bergoglio – s’incentri unicamente sugli indicatori economici. Ossia, qui c’è anche bisogno di una riforma del modo economico, una riforma a fondo dell’economia. Il modo di portare avanti l’economia deve essere diverso, deve a sua volta cambiare”.