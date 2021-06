Mercoledì 16 giugno 2021 - 15:10

Annunciata la short list 2021 del concorso fotografico Stenin

Finalisti da 17 Paesi, scelti tra 4.500 opere

Roma, 16 giu. (askanews) – La giuria internazionale del concorso per giovani fotoreporter intitolato ad Andrei Stenin (https://stenincontest.com) ha annunciato la shortlist dei vincitori dell’edizione 2021. I giurati – fotografi pluripremiati ed esperti mondiali di fotografia – hanno visionato qualcosa come 4,5 mila opere da 70 Paesi. Nella short list sono rappresentati 17 Paesi tra cui Cina, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Grecia, Egitto, India, Turchia e altri (http://stenincontest.com). Per la prima volta, nella short list sono presenti fotografi di Indonesia, Messico e Canada. La short list con i nomi dei primi classificati è pubblicata nella versione russa del sito del concorso (http://stenincontest.ru) e in quella inglese (http://stenincontest.com).Gli argomenti delle opere dei premiati all’edizione 2021 formano un flusso visuale di quegli eventi che hanno fanno esplodere il traffico delle notizie sulle testate giornalistiche l’anno scorso. Tra i temi principali vi sono le proteste di maggio a Minneapolis, la catastrofe ecologica provocata dall’invasione di cavallette in Africa e in Asia, che non ha precedenti negli ultimi 25 anni, la pandemia di COVID-19 che ha già portato via milioni di vite in tutto il mondo.Nel sottolineare le particolarità degli scatti del 2021, la curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di MIA “Rossiya Segodnya” Oxana Oleynik ha commentato così: L’anno passato, i cui eventi sono stati ripresi nei lavori dei nostri premiati, non è stato un anno semplice. È in questo modo che si spiegano il senso e la drammaticità di molte delle opere selezionate dalla giuria. E nonostante questo, i partecipanti al concorso non hanno solamente espresso il problema, ma con l’aiuto dello strumento costituito dalla fotografia intendono portare lo spettatore a una dialogo su di esso e insieme darvi un senso e trovare la strada verso la sua solizione. E a nostro parere, i giovani fotografi ci sono riusciti alla grande.Chi vincerà il più alto premio del concorso Stenin, il Grand prix, e come verranno distribuiti i premi nelle varie categorie, lo si saprà a settembre. Nel primo mese di autunno il concorso Stenin annuncerà i vincitori sul sito stenincontest.ru | stenincontest.com. In programma al concorso anche il tradizionale inizio della tournée dei vincitori in varie città del mondo fino a fine anno.Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.