Martedì 15 giugno 2021 - 19:21

Vertice Ue-Usa, verso un rinnovato patto transatlantico

Mettere fine alla pandemia, ricostruire un mondo democratico e sicuro

Bruxelles, 15 giu. (askanews) – Il titolo è, senza sorprese, “Verso un rinnovato partenariato transatlantico”: è la dichiarazione congiunta pubblicata dopo la conclusione del vertice Ue-Usa oggi a Bruxelles, a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.“L’Unione europea e gli Stati Uniti – si sottolinea all’inizio della dichiarazione – rappresentano 780 milioni di persone che condividono i valori della democrazia e la più grande relazione economica del mondo. Abbiamo una possibilità e la responsabilità di aiutare le persone a guadagnarsi da vivere e di mantenerle al sicuro, combattere i cambiamenti climatici e difendendo la democrazia e i diritti umani”.“Abbiamo posto le fondamenta dell’economia mondiale e di un ordine internazionale fondato sulle regole dopo la seconda guerra mondiale – ricorda la dichiarazione -, sulla base dei principi di apertura, concorrenza leale, trasparenza e responsabilità democratica (‘accountability’, ndr). Alcune di queste regole necessitano di un aggiornamento: per proteggere la nostra salute, il clima e il nostro pianeta, per garantire che la democrazia funzioni e che la tecnologia migliori le nostre vite”.“Noi, i leader dell’Unione europea e degli Stati Uniti – continua il testo -, ci siamo incontrati oggi per rinnovare il nostro partenariato transatlantico, stabilire un’Agenda transatlantica comune per l’era post-pandemica e impegnarci in un dialogo per seguirne progressi”.La dichiarazione fissa quindi gli obiettivi del rinnovato partenariato transatlantico: “Insieme, intendiamo: (1) porre fine alla pandemia di COVID-19, prepararci per le sfide future alla salute globale e portare avanti una ripresa mondiale sostenibile; (2) proteggere il nostro pianeta e promuovere la crescita verde; (3) rafforzare il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnologica; e (4) costruire un mondo democratico, pacifico e sicuro. Ci impegniamo a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole con le Nazioni Unite al centro, a rinvigorire e riformare le istituzioni multilaterali quando è necessario e a cooperare con tutti coloro che condividono questi obiettivi”.Loc/Int2