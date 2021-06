Martedì 15 giugno 2021 - 09:57

Ue-Usa, oggi a Bruxelles vertice Biden-Michel-von der Leyen

Il ritorno Usa dopo la parentesi Trump. Tutti i punti in agenda

Bruxelles, 15 giu. (askanews) – Si svolge oggi a Bruxelles, con inizio intorno a mezzogiorno, il vertice Ue-Usa, a cui partecipano il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.E’ il primo vero e proprio vertice Ue-Usa dal 2014, anche se nel 2017 c’era stata una visita a Bruxelles dell’allora presidente Donald Trump alle istituzioni dell’Ue. Inoltre, il presidente Biden aveva già avuto occasione di parlare ai leader dell’Ue via teleconferenza durante l’ultimo Consiglio europeo, a fine maggio. Il vertice di oggi è visto da tutti come l’opportunità di rinnovare il partenariato transatlantico, dopo la parentesi difficile e controversa dell’Amministrazione Trump, e di definire un’agenda comune per la cooperazione Ue-Usa nella nuova era post-pandemica.L’agenda del vertice è strutturata su quattro obiettivi principali: 1) porre fine alla pandemia di Covid-19 e puntare a una ripresa economica globale sostenibile; 2) proteggere il Pianeta favorendo la crescita; 3) rafforzare il commercio transatlantico, gli investimenti e la cooperazione tecnologica, affrontando le sfide della politica estera e di sicurezza globale e regionale; 4) rafforzare la democrazia e l’ordine multilaterale basato sulle regole.Alla fine della riunione, i leader adotteranno una dichiarazione congiunta.Riguardo al primo punto, i leader si impegneranno a intensificare gli sforzi per garantire un accesso equo e a prezzi contenuti ai vaccini anti-Covid, alle diagnosi e alle cure. In questo contesto, ribadiranno il loro sostegno all’iniziativa internazionale Covax volta a garantire donazioni dei vaccini ai paesi a basso reddito.I leader si impegneranno anche a rafforzare la sicurezza sanitaria globale, la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e alle future epidemie, in particolare attraverso la riforma dell’Oms. Nelle conclusioni del vertice vi sarà anche l’impegno a portare avanti insieme una ripresa globale sostenibile e inclusiva, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.Passando al secondo obiettivo, il vertice Ue-Usa discuterà del rafforzamento della cooperazione transatlantica per affrontare il cambiamento climatico, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità, promuovere la crescita verde, proteggere gli oceani e sollecitare azioni ambiziose in questi campi da parte di tutti gli altri principali attori mondiali.I leader riaffermeranno il loro impegno nei confronti dell’accordo di Parigi sul clima e della sua effettiva attuazione, il loro obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e la loro intenzione di coinvolgere i partner internazionali per raggiungere un risultato ambizioso alla Cop26, la prossima Conferenza mondiale dell’Onu sul clima a Glasgow a novembre.Il terzo obiettivo prevede che i leader si impegnino a far crescere le relazioni per il commercio e gli investimenti fra Ue-Usa, a sostenere il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e cooperare per la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Il vertice è anche un’occasione per cercare delle soluzioni complessive e durature alle controversie commerciali aperte fra le due parti (in particolare nella vicenda Boeing-Airbus e in quella sui dazi su acciaio e alluminio) ed evitare che gravino sul commercio transatlantico.Riguardo alla trasformazione digitale in atto, il vertice Ue-Usa sottolineerà l’esigenza che le nuove tecnologie siano basate su valori democratici condivisi, e discuterà di cooperazione in materia di intelligenza artificiale, flussi di dati e sicurezza informatica. Verrà affrontato anche il tema della cooperazione, che si vuole rafforzare, sulle politiche riguardo allo spazio, sulla gestione del traffico spaziale e sull’impegno per l’osservazione della Terra dallo spazio a sostegno delle politiche climatiche.Quanto ai temi di politica estera, i leader si impegneranno a lavorare insieme per ancorare la democrazia, la pace e la sicurezza in tutto il mondo, prevenire e risolvere pacificamente i conflitti, sostenere lo stato di diritto e il diritto internazionale e promuovere i diritti umani e l’uguaglianza. In questo contesto, il vertice affermerà con forza il rifiuto dell’autoritarismo in tutte le sue forme.I leader concorderanno di rafforzare la cooperazione sull’uso delle sanzioni per perseguire gli obiettivi condivisi di politica estera e di sicurezza, e affermeranno esplicitamente la loro intenzione di sostenere la democrazia in tutto il mondo attraverso la lotta alla corruzione e alla disinformazione, e azioni in difesa della libertà dei media e del mantenimento del carattere libero e aperto di Internet, per la protezione della società civile e dello spazio civico, per promuovere l’emancipazione politica delle donne. Si discuterà di come aumentare la resilienza contro la manipolazione delle informazioni straniere, la coercizione, le minacce ibride, le attività informatiche dannose, il terrorismo e l’estremismo violento e altre minacce alla sicurezza comune.I leader si impegneranno a consultarsi strettamente e cooperare riguardo ai rapporti con Cina e Russia, e a rafforzare ulteriormente il loro impegno congiunto in diverse regioni del mondo. Infine, il vertice riconoscerà il contributo delle iniziative di sicurezza e difesa dell’Ue alla sicurezza sia europea che transatlantica, e i leader riaffermeranno il loro sostegno al rafforzamento ulteriore del partenariato strategico nel contesto della Nato. (di Lorenzo Consoli)