Covid, Tedros (Oms): virus va più veloce di distribuzione vaccini

"Particolarmente preoccupante il forte aumento dei casi in Africa"

Roma, 14 giu. (askanews) – “Ad oggi il virus va più veloce della distribuzione nel mondo dei vaccini” contro il Covid-19: è quanto ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing con la stampa, sottolineando che il calo dei nuovi casi di Covid-19 nel mondo, registrato dall’Oms per la settima settimana consecutiva, “maschera un preoccupante aumento di casi e decessi in molti Paesi”.“Particolarmente preoccupante è il forte aumento dei casi in Africa, regione con il minore accesso a vaccini, diagnostica e ossigeno”, ha rimarcato Tedros, ribadendo quanto dichiarato al vertice del G7, lo scorso fine settimana: “Per porre fine alla pandemia di Covid-19, il nostro obiettivo comune deve essere quello di vaccinare almeno il 70% della popolazione mondiale prima del vertice G7 del prossimo anno. Per farlo, abbiamo bisogno di 11 miliardi di dosi”.E ad oggi “ci sono dosi sufficienti di vaccini nel mondo per ridurre la trasmissione della malattia e salvare molte vite, a condizione che siano usati nei posti giusti e per le persone giuste”, ha aggiunto, precisando che “gli operatori sanitari e le persone più a rischio devono avere la priorità su quelle a basso rischio”.