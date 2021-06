Sabato 12 giugno 2021 - 00:01

Un premio Pulitzer per la ragazza che filmò l’omicidio Floyd

Riconoscimento speciale per Darnella Frazier, oggi 18enne

Milano, 11 giu. (askanews) – Darnella Frazier, la ragazza che ha filmato l’omicidio di George Floyd da parte del poliziotto bianco Derek Chauvin, ha ricevuto un premio speciale di giornalismo da parte del board del premio Pulitzer. La giovane, oggi 18enne, è stata premiata “per il suo coraggio”.Il suo video ha innescato proteste per la giustizia razziale in tutto il mondo ed è stato usato come prova nel processo contro l’agente di polizia.Lme