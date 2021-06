Giovedì 10 giugno 2021 - 12:10

Dobbiamo sapere come è iniziata la pandemia (Von der Leyen)

"Investigatori devono avere pieno accesso a informazione e siti"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 10 giu. (askanews) – Deve essere garantito pieno accesso ai siti, laboratori e informazioni, in totale trasparenza, a chi condurrà le indagini sull’origine e le cause dell’attuale pandemia di coronavirus. Lo hanno affermato in modo molto chiaro, oggi a Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, durante una videoconferenza stampa congiunta per la presentazione del vertice del G7 dell’11-13 giugno.La questione delle vere origini del coronavirus, e delle indagini che dovrebbero essere effettuate in Cina, da dove la pandemia è partita, è stata riproposta recentemente dalla nuova Amministrazione Usa di Joe Biden.“Siamo molto chiari: abbiamo bisogno di una piena trasparenza per apprendere la lezione” della pandemia, ha detto Michel in risposta a un giornalista che chiedeva che reazione si aspetti l’Ue da Pechino. Per questo, ha continuato il presidente del Consiglio europeo, “sosterremo tutti gli sforzi per fare chiarezza: il mondo ha il diritto di sapere esattamente che cosa è successo, per essere in grado di trarne insegnamento”.“Conoscere le origini del coronavirus è della massima importanza”, ha detto a sua volta von der Leyen. “Dopo la crisi finanziaria – ha ricordato la presidente della Commissione – nell’Ue abbiamo fatto le nostre analisi e tratto la lezione, e poi abbiamo sviluppato strumenti di modo che oggi siamo stati capaci di rispondere in modo più rapido di fronte alla crisi sanitaria. Lo stesso dobbiamo fare per quanto riguarda questa orribile pandemia globale”.“Dobbiamo sapere – ha sottolineato von der Leyen – da dove è venuta, per trarre le lezioni appropriate e sviluppare gli strumenti giusti per assicurare che questo non succeda mai più.Perciò gli investigatori devono avere completo accesso ovunque sia necessario per trovare realmente la fonte di questa pandemia, così che possiamo trarne le conclusioni”.“Ci sono diverse piste d’indagine, è importante che individuiamo quella giusta, la sequenza dell’inizio della pandemia, e per questo le squadre investigative devono avere accesso all’informazione e ai siti”, ha concluso la presidente della Commissione, senza citare esplicitamente la Cina.Loc/Pie