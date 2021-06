Mercoledì 9 giugno 2021 - 22:44

Biden sbarca in Cornovaglia: gli Usa “sono tornati”

Primo discorso nella base di Mildenhall

Roma, 9 giu. (askanews) – Sbarcato nella base aerea di Mildenhall in Cornovaglia, nel sud-est della Gran Bretagna, il presidente Usa Joe Biden ha aperto il suo viaggio in America con un breve, tagliente discorso. Gli “Usa sono tornati” ha detto Biden di di fronte ai membri della US Air Force di stanza nella base.“The United States in back!”, ha affermato il presidente americano “E le democrazie di tutto il mondo sono unite per affrontare le sfide più difficili”, ha aggiunto, sottolineando di voler incontrare Vladimir Putin per “dirgli quello che voglio che sappia”.