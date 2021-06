Martedì 8 giugno 2021 - 18:29

Di Maio: dati export dimostrano che strumenti sostegno funzionano

"Primo trimestre +4%, oltre valore record del 2019"

Roma, 8 giu. (askanews) – “I dati di crescita dell’export italiano nel primo trimestre di quest’anno, con +4% su 2020” danno buone notizie sulle condizioni dell’economia italiana e “in valori assoluti” le esportazioni dei primi tre mesi del 2021 “valgono 118 miliardi di euro, un dato superiore al primo trimestre del 2019, anno record export per l’Italia”, lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sottolineando che “togliendo l’anno della pandemia, anche rispetto all’anno precedente, questo primo trimestre ci dice che tutti gli strumenti che sostengono le imprese per andare all’estero stanno funzionando”.“La ripresa c’è, dobbiamo fare in modo che sia stabile – ha aggiunto Di Maio all’evento del Sole24Ore – Negli ultimi 15-16 mesi con strumenti a disposizione del Patto per l’Export abbiamo erogato 5,5 miliardi alle aziende”.