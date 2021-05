Martedì 25 maggio 2021 - 16:42

Protocollo Ice-Aics:integrare cooperazione e internazionalizzazione

La firma dell'intesa tra le due Agenzie oggi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 25 mag. (askanews) – L’Agenzia Ice e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno firmato oggi un protocollo di intesa alla presenza della vice ministra Marina Sereni e del sottosegretario agli Esteri con delega all’internazionalizzazione Manlio Di Stefano per massimizzare i benefici dell’integrazione fra strumenti di cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione del Sistema Italia.Il presidente di Ice Carlo Ferro ha sottolineato che l’intesa sottoscritta oggi risponde a “due obiettivi chiave per Ice: fare sistema tra gli attori del Paese nel mondo e porre il focus sul contributo dell’industria italiana a soluzioni smart e sostenibili”.“Investiremo insieme in progetti di sviluppo sostenibili, per creare posti di lavoro in agricoltura, industrie creative e ambiente”, ha detto il direttore di Aics Luca Maestripieri.