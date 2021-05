Sabato 22 maggio 2021 - 16:46

Von der Leyen: con il Papa sosteniamo accesso universale a vaccini

E "urgente agire per proteggere la Terra"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 mag. (askanews) – “Un incontro prezioso con il Papa” in cui entrambi “sosteniamo la solidarietà per superare la pandemia” e “la necessità di proteggere il mondo con un accesso universale ed equo ai vaccini”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l’udienza con Papa Francesco di oggi.“Condividiamo la convinzione che sia importante e urgente agire per proteggere la Terra, la nostra casa comune. L’Europa fa la sua parte, diventando neutrale climaticamente entro il 2050”. Nel corso dell’udienza il Pontefice e von der Leyen hanno discusso anche “della necessità di un approccio umano alla migrazione che affondi le radici nella solidarietà”.