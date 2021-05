Venerdì 21 maggio 2021 - 16:22

Tedros: finché accesso vaccini non sarà equo morti continueranno

"Quasi il 90% dei vaccini somministrati in Paesi del G20"

Roma, 21 mag. (askanews) – “Mentre parliamo, ogni minuto nove persone perdono la vita a causa del Covid, un numero che sarà simile anche domani e nei giorni a seguire: le persone continueranno a morire fino a che l’accesso ai vaccini rimarrà ineguale”: lo ha affermato il Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanon Ghebreyesus, intervenuto al Global Health Summit di Roma.“Quasi 1l 90% dei vaccini somministrati nel mondo lo sono stati nei Paesi del G20” ha ricordato Tedros, avanzando tre richieste: “Chiediamo al G20 di finanziare l’Act-a e il programma Covax, il G20 ha tutti i mezzi per vaccinare il mondo; chiediamo di rafforzare i servizi sanitari a livello nazionale e globale; chiediamo di progredire verso la copertura sanitaria totale in tutti i Paesi”.“Questa non sarà l’ultima pandemia: potremo prevenirne alcune, ma non tutte”, ha avvertito il Direttore generale dell’Oms.“Continuare con il business as usual, come se nulla fosse successo, produrrà un mondo as usual, impreparato e con un accesso ineguale” alle risorse sanitarie, ha concluso.