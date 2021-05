Venerdì 21 maggio 2021 - 12:15

Covid,von der Leyen: grazie scienziati e sanitari, ci avete ispirato

La presidente della Commissione europea al Global Health Summit

Roma, 21 mag. (askanews) – “Oggi abbiamo la speranza perché ci sono state uomini e donne dedicati alla scienza” e operatori del settore sanitario “che hanno lavorato senza sosta”, “grazie, perché ci avete ispirati e motivati”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del discorso di apertura del Global Health Summit a Roma.“Oggi discuteremo di come fornire più finanziamenti alla Sanità” e “vogliamo trasformare il vertice in soluzioni sostenibili” e con la “dichiarazione di Roma ci impegneremo a investire in infrastrutture e nei professionisti della sanità”, ha aggiunto.