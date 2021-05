Mercoledì 19 maggio 2021 - 16:16

Di Maio: soluzione a due Stati negoziata direttamente tra le parti

Gerusalemme capitale di entrambi i popoli

Roma, 19 mag. (askanews) – Per portare la pace in Terra Santa la sola via per una stabilizzazione duratura sia una soluzione a due Stati, giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalle rilevanti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l’informativa alla Camera su Medio Oriente e Libia, alla luce dei recenti sviluppi.

“Solo così israeliani e palestinesi potranno sperare di vivere un giorno in pace e in sicurezza, gli uni al fianco degli altri, con Gerusalemme capitale di entrambi i popoli. Dobbiamo quindi sforzarci di riportare il Processo di Pace al centro dell’agenda internazionale per realizzare due diritti: quello di Israele a esistere e vivere in pace e sicurezza, quello del popolo palestinese ad avere una propria patria”, ha detto Di Maio.

“Dobbiamo tener anche conto di linee di tendenza che stanno cambiando, incidendo sullo scenario regionale. La normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni Paesi Arabi (Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco) è una di queste. Abbiamo accolto gli Accordi di Abramo con grande favore, nella convinzione che, avvicinando Israele al mondo arabo, queste intese potranno contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente. Ma questo percorso di normalizzazione non può in alcun modo sostituirsi al Processo di Pace. Siamo certi che il sostegno degli Stati Uniti a una soluzione a due Stati potrà concorrere all’avanzamento di questa visione auspicabilmente sinergica tra i due processi”, ha affermato il ministro degli Esteri. “Quest’ultima ondata di forte violenza rende purtroppo ancora più difficile la prospettiva di ripresa di un dialogo, anche minimo, tra le parti. Una condizione di stallo che ho riscontrato già critica durante la mia ultima visita in Israele e Palestina nell’ottobre del 2020. Una volta messe a tacere le armi, sappiamo che la china da risalire sarà molto ripida, ma proprio per questo occorrerà fare ogni possibile sforzo per rilanciare l’attività diplomatica, unica possibile via di uscita da una situazione fortemente deteriorata. La prospettiva di un processo politico non va quindi accantonata, ma anzi rilanciata”, ha concluso.