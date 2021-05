Martedì 18 maggio 2021 - 20:14

Israele-Palestina, Borrell: la Ue chiede un cessate il fuoco subito

Hanno entrambi diritto alla sicurezza, ma l'avranno solo con la pace

Bruxelles, 18 mag. (askanews) – I ministri degli Esteri di 26 Paesi su 27 dell’Unione europea hanno concordato oggi il testo di una dichiarazione informale sui violenti scontri in corso fra israeliani e palestinesi e sulla necessità di un cessate il fuoco immediato, di riaprire la prospettiva politica per una soluzione al conflitto e di tornare ai negoziati di pace. Lo ha riferito nel tardo pomeriggio, durante una videoconferenza stampa a Bruxelles, l’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue, Josep Borrell, al termine della discussione fra i ministri, svoltasi in modalità digitale.

L’unico Stato membro in disaccordo è stato l’Ungheria, ha precisato Borrell.

“È stato – ha detto l’Alto Rappresentante – un lungo e intenso incontro informale dei ministri degli esteri, per parlare della peggiore esplosione di violenza da molti anni, almeno dal 2014, in Israele e nei territori palestinesi occupati. Ho considerato che fosse necessario convocare questa riunione perché la situazione era davvero pessima, gli Stati membri stavano cominciando a prendere posizione e ho pensato che fosse necessario per coordinare la risposta dell’Unione europea”.

“In un incontro informale – ha spiegato – non ci sono conclusioni formali, e quindi questa è la mia sintesi, ciò che io ho tratto intellettualmente dalla discussione. Riconosco che non ci sono tutte le sfumature espresse da alcuni ministri, ma è un testo breve che penso rifletta l’accordo generale e il senso complessivo della nostra discussione; e sono lieto di dire che 26 Stati membri su 27 hanno sostenuto questo senso complessivo della discussione, che è mia ora responsabilità presentare. E’ una sintesi, ma ha un sostegno importante”.

“Innanzitutto – ha riferito Borrell -, riconosciamo che la priorità è l’immediata cessazione di ogni violenza, l’attuazione di un cessate il fuoco: non si tratta solo di concordarlo, ma attuarlo. Lo scopo è proteggere i civili e dare pieno accesso a Gaza per gli aiuti umanitari. In secondo luogo – ha continuato – consideriamo che l’esplosione di violenza negli ultimi giorni ha portato a molte vittime civili, inclusi molti bambini e donne, e questo è inaccettabile”.

“Condanniamo ancora una volta gli attacchi con il lancio di razzi da parte di Hamas, gruppo terroristico, verso Israele.

Ma consideriamo e affermiamo – ha puntualizzato l’Alto Rappresentante – che questo deve essere fatto in modo proporzionato e nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario”. Inoltre, “ancora una volta sosteniamo pienamente lo status dei Luoghi Santi e ancora una volta lanciamo un appello per preservare il diritto di culto”.

“C’è anche – ha aggiunto Borrell – un forte sostegno all’importanza di non procedere alle espulsioni dalle case di Sheikh Jarrah”, a Gerusalemme Est, “in linea con la posizione Ue sugli insediamenti”.

“Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi e alla sicurezza Ma questo vale – ha sottolineato l’Alto Rappresentante – anche per i palestinesi; riteniamo che la sicurezza per Israele e per la Palestina richieda una vera soluzione politica, perché soltanto una vera soluzione politica potrà portare alla pace. Per far questo dobbiamo ristabilire un orizzonte politico”.

“Per ora la priorità, la questione più urgente, è metter fine alla violenza e attuare un cessate il fuoco; ma dopodomani, quando la violenza si sarà fermata – ha osservato Borrell -, dobbiamo cercare di riaprire la discussione politica, di impegnare le parti, creare delle misure per aumentare la fiducia, migliorare le condizioni di vita della gente, aprire la strada verso il rilancio del processo di pace. Il potenziale rilancio di un processo di pace che oramai è in fase di stallo da troppo tempo”.

“Consideriamo anche – ha aggiunto ancora l’Alto Rappresentante – che le elezioni palestinesi sono una priorità, e chiediamo a tutti di non ostacolare questo processo, ma anzi di facilitarlo”.

“Per quanto ci riguarda, rinnoveremo il nostro impegno con i nostri partner chiave, con la nuova Amministrazione statunitense, con il Segretario di Stato. Il Quartetto (Onu, Usa, Ue e Russia, ndr) è tornato, e abbiamo nominato il nuovo Rappresentante speciale Ue” per il processo di pace in Medio Oriente, Sven Koopmans, “che sarà inviato nella regione per le discussioni nell’ambito del Quartetto”, ha concluso Borrell.

