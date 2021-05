Martedì 4 maggio 2021 - 11:41

Scozia, Sturgeon: domani potremmo scegliere un futuro luminoso

Investiremo su sanità contro l'austerità dei Tory

Roma, 4 mag. (askanews) – Il premier scozzese Nicola Sturgeon lancia un ultimo appello al voto dalle colonne del quotidiano The Scotsman. Domani, scrive, gli elettori dovrebbero essere in grado di scegliere tra un brillante futuro come paese indipendente o l’austerità dei Tory nel Regno Unito.

“Ho passato ogni giorno nell’ultimo anno ad affrontare la crisi Covid – scrive Sturgeon – e continuerò a porre un’attenzione simile a un laser per guidare il paese in sicurezza attraverso il resto della pandemia finché sarò Primo Ministro. E quando usciremo dalla crisi, come faremo, l’SNP sarà ugualmente impegnato a costruire una Scozia migliore.

Dopo l’anno che abbiamo avuto, abbiamo un’opportunità storica per fare meglio le cose. Possiamo trasformare questo momento in uno spartiacque mentre ci impegniamo a costruire una Scozia più giusta e un mondo migliore. Con le abbondanti risorse della Scozia e soprattutto il talento possiamo guardare avanti con ottimismo e speranza.

Ma tutto ciò sarà a rischio se lasciamo il nostro futuro nelle mani di Boris Johnson e della sua banda di Brexiteers. Il braccio destro del primo ministro in Scozia – il segretario scozzese – si è unito a un gruppo di ministri del governo conservatore che afferma di volere uno ‘stato più piccolo’.

E dicono che vogliono forzare questo stato più piccolo non in futuro. Dicono di volerlo ‘il prima possibile’. Ciò significa tagli – il prima possibile – ai servizi pubblici come il NHS.

Permettetemi di esporre l’alternativa a questa triste visione dei Tory di rinnovata austerità. Il SNP farà un investimento trasformativo nel NHS. Implementeremo un piano di riabilitazione del NHS su vasta scala per ridurre i tempi di attesa, con un centro diagnostico del cancro accelerato in ogni area del consiglio sanitario.

Aboliremo le spese odontoiatriche per riportare il NHS al suo principio fondante di cure fornite gratuitamente al momento del bisogno.

Forniremo 100.000 case più a buon mercato nel prossimo decennio, garantendo abitazioni alle famiglie e sostenendo 14.000 posti di lavoro all’anno. Investiremo altri 500 milioni di sterline per sostenere nuovi lavori verdi e riqualificare le persone per i lavori del futuro.

Per questo chiedo di votare domani SNP, per avere una leadership esperta, essenziale per mantenere il paese al sicuro, per un programma di governo serio per avviare la ripresa e, una volta superata la crisi pandemica, per il diritto di decidere il futuro della Scozia”.