Giovedì 29 aprile 2021 - 16:12

Capo National Rifle Association spara a elefante e posta video

Sdegno in rete, LaPierre si difende: era nelle regole

Roma, 29 apr. (askanews) – È emerso un filmato del capo della National Rifle Association (NRA) degli Stati Uniti che spara ripetutamente (e maldestramente) a un elefante in Botswana, suscitando indignazione.

Pubblicato per la prima volta dal New Yorker e da The Trace martedì, il video del 2013 mostra Wayne LaPierre che spara all’animale da una distanza ravvicinata. Il video ha suscitato vive proteste da parte di gruppi per i diritti degli animali.

All’epoca non era illegale cacciare gli elefanti in Botswana, anche se da allora la caccia a questi animali è stata limitata. Nel novembre dello scorso anno la Lista rossa delle specie minacciate di estinzione dell’Unione internazionale per la conservazione della natura ha incluso anche gli elefanti. Ingrid Newkirk, presidente del gruppo per i diritti degli animali Peta ha condannato il filmato e ha chiesto al Congresso di tagliare i legami con l’NRA.

“Dietro l’atteggiamento maschilista dell’NRA ci sono piccoli uomini spaventati che pagano decine di migliaia di dollari perché qualcun altro rintracci gli elefanti in modo che possano sparargli in modo inetto a distanza ravvicinata”, ha detto in una dichiarazione.

Ma l’NRA ha difeso il filmato. Il portavoce Andrew Arulanandam ha affermato che è tutto è avvenuto “in conformità con tutte le norme e i regolamenti” e ha affermato che tali cacce avvantaggiano “la comunità locale e l’habitat”.

Girato dalla serie televisiva sponsorizzata dalla NRA Under Wild Skies nel 2013 e non pubblicato fino ad ora, il video mostra il signor LaPierre e sua moglie a caccia in Botswana.

Il boss dell’NRA spara all’elefante dalla distanza, ferendolo. Rendendosi conto che non ha ucciso l’animale, le guide lo avvicinano e gli mostrano esattamente dove deve sparare per ucciderlo.

Ma il signor LaPierre ripetutamente non riesce a finire l’elefante. Frustrato, chiede alle guide: “Dove mi stai dicendo di sparare?”

Dopo un terzo colpo ancora, Tony Makris – un consigliere di Mr LaPierre e conduttore di Under Wild Skies – solleva il fucile e uccide l’animale. Poi si gira per congratularsi con il capo della NRA.

Più avanti nel filmato, la moglie del signor LaPierre, Susan, uccide lei stessa un altro elefante, gli taglia la coda e mostrandola in aria dice: “Vittoria”.

Il Botswana ha più di 130.000 elefanti, la popolazione più numerosa del mondo. I funzionari hanno vietato il diritto di cacciare gli elefanti nel 2014, ma questo è stato poi revocato nel maggio 2019 e l’anno scorso il governo ha messo all’asta i permessi di caccia.

Questo è solo l’ultimo scandalo che ha travolto il signor LaPierre e l’NRA. Il gruppo per i diritti delle armi ha dichiarato bancarotta a gennaio dopo le accuse di cattiva gestione finanziaria, mesi dopo che il procuratore generale di New York aveva annunciato una causa finalizzata allo scioglimento del gruppo.

Il signor LaPierre nel frattempo è stato ripetutamente criticato per la sua risposta alle sparatorie di massa negli Stati Uniti. Dopo la sparatoria del 2018 alla Stoneman Douglas High School della Florida, ha tenuto un discorso incolpando le famiglie, i sistemi di salute mentale, l’FBI, i media mainstream ei socialisti europei per l’attacco.

“Per fermare un cattivo con una pistola ci vuole un bravo ragazzo con una pistola”, ha detto.