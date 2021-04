Lunedì 26 aprile 2021 - 12:14

Superata la soglia di un miliardo di vaccinazioni nel mondo

Dati Nyt. Ma l'82% è nei Paesi a medio-alto reddito

Roma, 26 apr. (askanews) – Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate a livello globale hanno superato la soglia di un miliardo, secondo il conteggio tenuto dal New York Times. Ieri, inoltre, la media mondiale su sette giorni di nuovi casi di coronavirus ha raggiunto 774.404, con un aumento del 15% rispetto a due settimane fa e superiore alla media massima di 740.390 durante l’ultima impennata globale di gennaio.

Le vaccinazioni sono altamente concentrate nelle nazioni più ricche, mentre il programma di somministrazione procende molto a rilento negli Stati più poveri che hanno spesso gravi difficoltà di accesso alle dosi. L’82% dei vaccini in tutto il mondo è stato somministrato in paesi ad alto e medio reddito, secondo i dati compilati dal progetto Our World in Data dell’Università di Oxford. Solo lo 0,2% delle dosi è stato invece somministrato nei paesi a basso reddito.

