Lunedì 26 aprile 2021 - 07:42

Covid, in India oltre 17 mln di contagi, oltre 350mila in 24 ore

I decessi ufficiali nell'ultimo giorno sono 2.812

Roma, 26 apr. (askanews) – Il conteggio delle infezioni da Covid-19 in India ha superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Come sottolinea l’Hindustan Times riportando i dati aggiornati, per il quinto giorno l’India ha registrato più di 300.000 casi in 24 ore. I casi registrati ad oggi sono 17.313.163 casi e 195.123 i decessi mentre la variante ‘indiana’ preoccupa tutto il mondo e spinge i Paesi occidentali – anche l’Italia – a interrompere i voli con l’India e imporre quarantene a che arriva dal Paese del subcontinente.