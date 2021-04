Lunedì 19 aprile 2021 - 15:41

Elisabetta in lutto compie 95 anni senza l’amato Filippo

La Regina vedova dopo 73 anni, abdicazione in vista?

Roma, 19 apr. (askanews) – E’ un compleanno triste quello che la regina Elisabetta si prepara ad affrontare questa settimana, il primo senza l’amato Filippo, scomparso il 9 aprile dopo 73 anni al suo fianco.

La monarca ormai vedova, le immagini di sabato della sovrana vestita a lutto seduta da sola nella cappella di San Giorgio al funerale del marito hanno commosso il mondo intero, compirà 95 anni mercoledì. Una ricorrenza che solitamente trascorreva nella intimità familiare insieme al consorte e a qualche altro membro dei Windsor prima dei festeggiamenti ufficiali che si tengono tradizionalmente nel mese di giugno con la parata Trooping the Colour.

Fonti dicono che probabilmente Elisabetta trascorrerà il suo compleanno come ha fatto la maggior parte degli altri giorni di quest’anno – mettendosi personalmente al volante della sua auto per raggiungere Frogmore, una delle parti preferite della tenuta di Windsor, per portare a spasso i suoi nuovi cuccioli, Fergus, un dorgi e il corgi Muick.

È lì che era andata anche ieri, secondo il Mail, per cercare conforto in un idilliaco paesaggio dove i ciliegi sono ancora in fiore e i fiori primaverili adornano le rive di ridenti laghetti.

È questo tipo di routine che, dicono le fonti, aiuterà la sovrana a fare i conti con il resto della sua vita senza il duca di Edimburgo. È a pochi minuti da Frogmore Cottage, la lussuosa residenza dove vivevano Harry e Meghan prima del divorzio da corte e del trasferimento negli Usa.

Di certo, il 21 aprile non ci saranno per celebrare il genetliaco di Elisabetta le tradizionali salve di cannoni a Hyde Park e alla Torre di Londra: entrambi sono stati cancellati, come ha fatto sapere ieri sera il ministero della Difesa. Non ci sarà neanche quest’anno come era prevista l’inaugurazione di un nuovo ritratto della regina. La regina e la famiglia sono ufficialmente in lutto fino a giovedì.

Elisabetta, che a Windsor è assistita da una ventina di membri dello staff, riceverà al massimo le visite del principe Andrea e del principe Edoardo, probabilmente insieme alla moglie Sophie. Secondo il Mirror, ci saranno poi le telefonate di auguri del principe di Galles, del Duca e dalla Duchessa di Cambridge e di altri componenti della Royal Family. E chissà se non anche quella del principe Harry che, secondo un noto tabloid, avrebbe ritardato il suo ritorno dalla moglie Meghan Markle e dal figlio Archie a Los Angeles per poter essere accanto alla nonna il giorno del suo compleannno. Resta da sapere se la regina abbia già perdonato all’irriverente nipote i tanti dolori che le ha procurato negli ultimi tempi soprattutto dopo l’intervista bomba dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Finora è trapelato che il principe Harry avrebbe trascorso qualche ora in conversazione con il padre e il fratello. Ma una rondine non fa primavera, scrivono i tabloid, e ricucire le relazioni fra i due fratelli sarà un lungo e tortuoso percorso.

La sovrana dovrebbe riprendere a lavorare normalmente il giorno successivo al compleanno. I suoi assistenti stanno già organizzando silenziosamente dietro le quinte a una serie di impegni di basso profilo da Windsor, molto probabilmente tramite videochiamata. Fonti hanno anche confermato che il suo primo impegno pubblico al di fuori del castello sarà l’inaugurazione del Parlamento l’11 maggio, insieme al principe Carlo.

La scorsa settimana il Mail ha rivelato che alla monarca non sarà mai permesso di “camminare da sola” dalla sua famiglia in seguito alla morte del marito. Quelli che saranno visti al suo fianco sono il Principe di Galles, la Duchessa di Cornovaglia, il Duca e la Duchessa di Cambridge, il Conte e la Contessa di Wessex e la Principessa Anne.

Ma non tutti sono convinti che la sovrana, la più longeva della storia britannica, rimarrà sul trono fino alla fine. Secondo Robert Jobson, esperto di cose reali, la regina potrebbe annunciare la sua abdicazione a favore del figlio Carlo già dopodomani. “Credo ancora fermamente che la regina si dimetterà il giorno del suo 95esimo compleanno”, ha dichiarato Jobson di recente alla televisione. E se non sarà dopodomani, l’annuncio del suo ritiro potrebbe non essere lontano. Del resto il Mail scrive oggi che a giorni il Principe Carlo e il Duca di Cambridge si riuniramno a porte chiuse per decidere il futuro della monarchia dopo la Megxit e la scomparsa di Filippo. (di Isabella Helfer)