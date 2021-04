Mercoledì 14 aprile 2021 - 07:36

Biden il 28 aprile farà il primo discorso davanti al Congresso Usa

"Sullo stato dell'Unione"

Roma, 14 apr. (askanews) – Il presidente Usa, Joe Biden, pronuncerà il suo primo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso il 28 aprile, poco dopo la data simbolo dei 100 giorni di mandato. Lo ha riferito un portavoce della Casa Bianca.

Ieri, la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha invitato Biden, in una lettera, “a condividere la sua visione per fronte alle sfide e alle opportunità di questo momento storico”, in cui l’amministrazione tenta di uscire dalla pandemia e rilanciare l’economia della prima potenza mondiale.

