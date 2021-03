Mercoledì 31 marzo 2021 - 02:20

Gb e Usa attaccano rapporto Oms su virus

E Tedros sconfessa i suoi esperti: indagare su fuga da laboratorio

Roma, 31 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno criticato aspramente un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sugli inizi della pandemia di coronavirus a Wuhan, accusando implicitamente la Cina di “negare l’accesso a dati e campioni completi e originali”.

La dichiarazione, firmata anche da altri 12 paesi tra cui Australia e Canada, è arrivata duramente sulla scia di un’ammissione martedì da parte del capo dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui l’indagine “non era abbastanza ampia” e gli esperti avevano faticato ad accedere informazioni grezze durante la loro visita di quattro settimane a Wuhan a gennaio. Tedros ha quindi evocato la possibilità di una nuova indagine proprio per indagare sulla possibile fuga da un laboratorio cinese come origine del virus.

Tedros ha anche affermato che dovrebbe essere proseguito l’esame della teoria secondo cui il virus era sfuggito da un laboratorio di virologia dell’istituto di Wuhan, anche se il rapporto lo considerava “estremamente improbabile” come fonte della pandemia – una teoria promossa da alcuni nell’amministrazione Trump. .

Il rapporto tanto atteso dagli esperti nominati dall’OMS e dalle loro controparti cinesi afferma che la pandemia globale probabilmente è arrivata agli esseri umani dagli animali.

La dichiarazione dei 14 paesi, che ha criticato i ritardi nelle indagini, ha chiesto un accesso tempestivo per esperti indipendenti all’inizio delle future pandemie e ha sottolineato ancora una volta la politica altamente controversa intorno all’indagine durante la quale gli esperti dell’OMS hanno ottenuto l’accesso alla Cina dopo mesi di difficili negoziati .

Valutando separatamente, la Casa Bianca ha esortato l’OMS a prendere ulteriori misure per determinare le origini del Covid-19. “C’è una seconda fase in questo processo che riteniamo dovrebbe essere guidata da esperti internazionali e indipendenti”, ha detto ai giornalisti l’addetto stampa della Casa Bianca, Jen Psaki.

“Dovrebbero avere accesso illimitato ai dati. Dovrebbero essere in grado di porre domande alle persone che sono sul campo in questo momento, e questo è un passo che l’OMS potrebbe fare “, ha aggiunto.

La Cina è stata ripetutamente accusata nelle capitali occidentali di ostacolare le indagini sulle origini della pandemia di coronavirus a Wuhan, compresa l’inchiesta dell’OMS.

Gli interventi sono avvenuti dopo che lo stesso Tedros ha descritto i problemi del team nell’ottenere l’accesso a tutte le informazioni che stavano cercando.

“Nelle mie discussioni con il team, hanno espresso le difficoltà incontrate nell’accesso ai dati grezzi”, ha detto Tedros.

“Mi aspetto che i futuri studi collaborativi includano una condivisione dei dati più tempestiva e completa”, ha affermato in modo acuto aggiungendo che il rapporto “fa avanzare la nostra comprensione in modi importanti”.

I commenti di Tedros sono arrivati ??quando i membri del team investigativo hanno ammesso che c’era un’influenza politica sia interna che esterna su di loro, ma hanno affermato di non essere mai stati sotto pressione per rimuovere “elementi critici” dal loro rapporto.

Pur concludendo che le due ipotesi meno probabili per l’emergere del virus mortale – una fuga di notizie da un laboratorio (spinta da alti funzionari Trump) e introdotta tramite cibo congelato dall’esterno (promosso dalla Cina) – il team ha promesso di continuare a seguire le indicazioni in entrambi i casi in quello che sembrava essere uno sforzo diplomatico per tenere in campo sia Pechino che Washington.

Il rapporto, compilato da esperti internazionali nominati dall’OMS e dalle loro controparti cinesi, non ha tratto conclusioni definitive ma ha classificato una serie di ipotesi in base a quanto probabilmente pensavano di essere, valutando l’ipotesi della fuga di laboratorio “estremamente improbabile” con la maggior parte probabilmente saltando dai pipistrelli agli umani tramite un animale intermedio.

“Sebbene il team abbia concluso che una perdita di laboratorio è l’ipotesi meno probabile, ciò richiede ulteriori indagini, potenzialmente con missioni aggiuntive che coinvolgono esperti specializzati, che sono pronto a schierare”, ha detto Tedros.

La Cina è stata ampiamente colpevolizzata nelle capitali occidentali per la sua mancanza di trasparenza durante le prime settimane della pandemia, e i commenti di Tedros segnano un rimbalzo dei primi elogi della risposta iniziale della Cina mentre continuano le lamentele dei massimi funzionari di Biden sull’apertura cinese.

La definizione del rilascio dell’indagine iniziale è in linea con i commenti fatti dai membri del team prima di visitare Wuhan quando hanno avvertito che sarebbe stato altamente improbabile che avrebbero trovato una “pistola fumante” durante la loro prima visita.

Presentando il rapporto, Peter Ben Embarek, un esperto dell’OMS sulle malattie che passano dagli animali agli esseri umani che ha guidato la missione a Wuhan, ha affermato di non essere stato in grado di trovare prove nemmeno attraverso C