@AstroSamantha ha iniziato l’addestramento alla Nasa

Il suo secondo volo nello Spazio è previsto nel 2022

Houston, 31 mar. (askanews) – L’astronauta italiana dell’ESA, Samantha Cristoforetti ha iniziato il suo “incremento” – cioé l’addestramento specifico per la sua prossima missione spaziale – presso il Johnson Space Center della Nasa, a Houston in Texas (Usa).

Con il lancio per la sua seconda missione di lunga durata sulla ISS previsto nel 2022, su una delle nuove navette private americane, Crew Dragon o Starliner, nell’ambito del Commercial Crew Program della Nasa, @AstroSamantha ha iniziato a frequentare una serie di corsi d’aggiornamento per riacquistare familiarità con i sistemi della Stazione Spaziale Internazionale.

L’astronauta italiana ha visitato la ISS l’ultima volta nel 2014 con la missione “Futura”, trascorrendo 200 giorni nello Spazio per eseguire esperimenti scientifici europei e internazionali e le operazioni legate al normale funzionamento della base orbitante.Nei prossimi mesi, il suo programma d’addestramento s’intensificherà per acquisire le giuste competenze negli specifici esperimenti che le saranno affidati e nei compiti che svolgerà in orbita nel corso di questa sua nuova missione.

L’addestramento per le attività sull’ISS si svolge in tutto il mondo, grazie alla collaborazione internazionale tra gli Stati Uniti, l’Europa, il Canada, la Russia e il Giappone. La preparazione per Samantha Cristoforetti si svolgerà tra il Johnson Space Centre della Nasa negli Stati Uniti, il Gagarin Cosmonaut Training Centre a Star City, alle porte di Mosca, in Russia e il Centro Europeo Addestramento Astronauti dell’Esa a Colonia, in Germania.

Proprio oggi, 31 marzo 2021, l’Esa ha lanciato ufficialmente il bando per il reclutamento di una nuova classe di astronauti che rimarrà aperto fino al 28 maggio 2021, dopodiché inizierà il processo di selezione in sei fasi che si completerà nell’ottobre 2022. Tutte le informazioni sono sul sito web esa.int/yourwaytospace.

