Sabato 27 marzo 2021 - 00:33

Lascia il presidente del MoMA: forti legami con Epstein

Artforum: la decisione di Leon Black dopo settimane di proteste

Milano, 26 mar. (askanews) – Il presidente del Museum of Modern Art di New York, Leon Black, ha comunicato ai propri colleghi l’intenzione di lasciare la propria poltrona al vertice del museo più celebre al mondo. La decisione, riportata da Artforum, arriva dopo settimane di pressioni e proteste da parte di artisti, attivisti e personale del MoMA dopo che sono emersi legami tra Black e Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per gravissimi reati sessuali, tra i quali il traffico di minori, e morto suicida in carcere nel 2019.

Un’indagine sul rapporto tra Black ed Epstein non ha rilevato illeciti, ma ha altresì evidenziato pagamenti per 158 milioni di dollari dal primo al secondo, oltre che prestiti per 30 milioni, di cui sono 10 sarebbero stati restituiti. In precedenza altre polemiche avevano investito Black per la relazione del suo fondo di private equity, Apollo Asset Management, con la società di contractor militari Constellis Holdings, precedentemente chiamata Blackwater e coinvolta in un massacro di civili in Iraq.

Leon Black è membro del board del MoMA dal 1997 ed è stato eletto presidente nel 2018.

Lme