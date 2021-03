Lunedì 22 marzo 2021 - 17:41

Borrell: controsanzioni Cina inaccettabili, comportamento ostile

Dopo risposta Pechino su sanzioni Ue

Roma, 22 mar. (askanews) – L’Unione europea ritiene “inaccettabili” le controsanzioni della Cina per le violazioni dei diritti umani nello Xinjang e non accetta “questo comportamento ostile” da parte di Pechino. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la Politica estera europea Joseph Borrell nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue.

“L’Ue rimane determinata a difendere i diritti umani e a rispondere alle violazioni e agli abusi indipendentemente da dove accadano – ha aggiunto – le controsanzioni cinesi sono inaccettabili perché invece di rispondere alle nostre preoccupazioni legittime” Pechino applica delle misure a specchio mentre l’Ue “vuole che la Cina avvii un dialogo con l’Ue sui diritti”.