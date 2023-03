Fincantieri, siglata intesa su viabilità alternativa Riva Trigoso

Lunedì 20 marzo 2023 - 18:13

In vista dell'ampliamento dello stabilimento

Genova, 20 mar. (askanews) – Favorire la realizzazione delle opere costiere e a mare necessarie all’ampliamento del cantiere e di una viabilità alternativa che garantisca un migliore accesso non solo allo stabilimento navale ma anche ad altre aziende della zona. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi tra Fincantieri, Regione Liguria e il Comune di Sestri Levante per favorire la realizzazione di un progetto armonico di sviluppo del cantiere di Riva Trigoso in un contesto di salvaguardia ambientale. A sottoscrivere il documento sono stati l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il governatore Giovanni Toti, e il vicesindaco reggente di Sestri Levante Pietro Gianelli.“La firma di questo protocollo – ha spiegato Folgiero – segna un passo avanti importante non solo per il nostro stabilimento di Riva Trigoso, che potrà così mettere in sicurezza la propria infrastruttura e potenziare il suo orizzonte produttivo, ma anche per il territorio, che potrà così preservare e continuare a beneficiare dell’effetto volano e occupazionale del cantiere, conciliandolo inoltre con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della viabilità urbana. Ringrazio le istituzioni, Regione Liguria e Comune di Sestri Levante, per questa stretta cooperazione che ci ha aiutato ad armonizzare le istanze del territorio con le necessità e le opportunità aziendali, favorendo così il rilancio della cantieristica ligure e il miglioramento della qualità di vita della comunità che ospita lo stabilimento”.“Oggi manteniamo un impegno – ha aggiunto Toti – che ci eravamo assunti per favorire la realizzazione della nuova viabilità, così che il traffico pesante diretto al cantiere transiti fuori dal borgo di Riva Trigoso. Un intervento che migliorerà la qualità della vita dei residenti, superando definitivamente le problematiche vissute anche dai turisti, soprattutto durante la stagione estiva. Per queste ragioni la Regione Liguria sosterrà il Comune di Sestri Levante, che ha già predisposto il progetto di fattibilità e predisporrà la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova viabilità. Si tratta di un elemento fondamentale – ha concluso il governatore ligure – in vista dell’ampliamento dello stabilimento che garantirà un miglioramento in termini di sicurezza delle lavorazioni e una crescita della produttività e dell’occupazione”.