Ponte Stretto, Salvini: oggi giornata storica per tutta l’Italia

Giovedì 16 marzo 2023 - 19:45

Dopo 50 anni di chiacchere cdm approva opera più green del mondo

Roma, 16 mar. (askanews) – “Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta l’Italia”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo l’approvazione del Decreto Ponte da parte del Cdm.“Dopo 50 anni di chiacchere – aggiunge – quesro Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto d’Italia. L’opera più green del mondo con 140 mila tonnnellate di CO2 non più emesse nell’aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone. Per tanti anni un’opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali e soprattutto un modello dell’Italia che ci crede che cresce che lavora”.“Stiamo sbloccando cantieri ovunque – conclude -. Avremo l’alta velocità in Sicilia e in Calabria e il Ponte a campata unica più bello, più green e più sicuro del mondo”.