Toscana, summit sui lavori ferrovie Faentina e Valdisieve

Mercoledì 15 marzo 2023 - 17:32

Baccelli: "ringrazio sindaci per sollecitazioni a noi e Rfi"

Firenze, 15 mar. (askanews) – Si è tenuto questa mattina online il summit voluto dall’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, per fare il punto dei lavori in corso, di prossimo avvio e conclusi sulle linee Faentina e della Valdisieve oltre che sull’andamento del servizio negli ultimi mesi.Vi hanno partecipato i sindaci di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, quello di Londa Tommaso Cuoretti, quello di Rufina, Vito Maida, quello di Vaglia, Leonardo Borchi, Stefano Passiatore di Dicomano, Federico Ignesti di Scarperia e S. Piero, Anna Ravoni di Fiesole e Tommaso Triberti di Marradi, l’assessore Franco Vichi di Vicchio, oltre ai tecnici della Regione Toscana, di Rete Ferroviaria Italiana e al direttore di Trenitalia Toscana.“Avverto l’esigenza – ha detto Stefano Baccelli – di intensificare il flusso informativo rivolto verso i cittadini e i pendolari, che hanno diritto a sapere cosa accede nelle zone che abitano o frequentano per andare e tornare dal lavoro, meglio se con il dovuto anticipo. E il flusso informativo non può prescindere da una preventiva, corretta, puntuale e dettagliata informazione fornita ai sindaci, che sui territori rappresentano un sicuro punto di riferimento a cui tutti possono rivolgersi. Li ringrazio quindi per la loro partecipazione e per le sollecitazioni che hanno fornito a noi e a Rfi”.E’ emerso quindi che gli interventi di riqualificazione della stazione di Dicomano, che dall’ottobre scorso stanno comportando una rimodulazione dell’orario dei treni con limitazioni che riguardano Pontassieve, dovrebbero concludersi nella prima metà del mese di giugno.