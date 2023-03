Toscana, sottoscritto Patto locale Siena formazione e lavoro

Mercoledì 15 marzo 2023 - 12:54

Nardini: "occorre un quadro puntuale del mercato del lavoro"

Firenze, 15 mar. (askanews) – Promuovere l’allineamento dell’offerta formativa regionale ai fabbisogni delle aziende attive nella provincia di Siena, elevando così la capacità di risposta del sistema formativo locale alle richieste di professionalità e competenze legate ai settori produttivi strategici del territorio senese.Con questi obiettivi Provincia di Siena, Regione Toscana, Camera di Commercio di Siena e Arezzo e parti sociali hanno sottoscritto il Patto locale per la formazione professionale e l’avviamento del lavoro nel territorio di Siena.“Abbiamo deciso di promuovere alleanze formative locali – dichiara l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini – perché crediamo possano essere lo strumento attraverso cui tornare a confrontarci con i territori. Per mettere in atto politiche regionali di formazione più aderenti ai loro bisogni e alle loro peculiarità, occorre un quadro puntuale e aggiornato sui fabbisogni locali del mercato del lavoro. E riguardo a tale obiettivo le alleanze costituiscono uno strumento fondamentale, soprattutto in una fase come questa caratterizzata dalla disponibilità di importanti risorse, come il nuovo programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol) previsto dal Pnrr, il nuovo settennato del Fondo sociale europeo e il Nuovo Patto per il Lavoro che abbiamo concertato con la Commissione regionale permanente tripartita, allargando il confronto anche ai territori attraverso appositi tavoli provinciali con le parti sociali locali”.