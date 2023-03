Ponte Stretto, Salvini: testo decreto in preconsiglio ministri

Mercoledì 15 marzo 2023 - 16:03

"Fatto grandsissimo lavoro di squadra"

Roma, 15 mar. (askanews) – “Grandissimo lavoro di squadra, in pochi mesi sono stati recuperati dieci anni di vuoto. Contiamo di approvare il progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 e poi partire coi lavori”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini a proposito dello schema di decreto legge che verrà esaminato oggi pomeriggio nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, che è previsto per domani pomeriggio.“Enorme quantità di inquinamento in meno, in aria e acqua, in via di quantificazione. Enorme risparmio di tempo e di soldi per chi userà il Ponte più green e innovativo del mondo”, conclude Salvini.