Landini (Cgil) a Meloni: non c’è un confronto sulle scelte

Mercoledì 15 marzo 2023 - 16:38

Non staremo a guardare

Roma, 15 mar. (askanews) – La Cgil rispetta l’esito del voto che “affida alla destra il governo del Paese”, ma rivendica “il diritto a un confronto preventivo sulle scelte e le riforme che riguardano il Paese. Questo non sta avvenendo. Così non va bene e non intendiamo stare a guardare”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini rivolgendosi al governo e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco del XIX congresso.Vis/Int2