Piaggio Aero, Toti: giusto integrare la struttura commissariale

Martedì 14 marzo 2023 - 15:42

'Ho parlato ieri con Urso: scelta governo è ottimo percorso'

Genova, 14 mar. (askanews) – “Ho parlato ieri a lungo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: credo che la scelta del governo di integrare la struttura commissariale che oggi governa Piaggio Aerospace con due nuove figure professionali per proseguire nell’elaborazione del terzo bando gara sia un ottimo percorso”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine dell’incontro con una rappresentanza delle delegazioni sindacali di Piaggio Aerospace.“Fino a oggi – sottolinea il governatore ligure – è riconosciuto in modo unanime, anche dalle associazioni sindacali, come il commissario Vincenzo Nicastro abbia gestito molto bene una azienda che non ha al momento problemi o piani di riduzione del personale o della produzione, anche sostenuta dagli accordi ponte con la pubblica amministrazione, agevolati come Regione Liguria negli anni passati, che oggi ancora prevedono per Piaggio una serie di commesse molto importanti”“Incontreremo la struttura commissariale – spiega Toti – e, quando la struttura avrà tracciato il percorso per la nuova gara, incontreremo anche il governo, perché all’interno di quel bando di gara dovranno essere contenuti gli elementi qualificanti del futuro di Piaggio. Ci auguriamo che il terzo bando di gara abbia migliore fortuna rispetto ai precedenti e che possa portare ad un azionariato stabile, in grado di investire in una azienda strategica per il Paese”.“Credo – conclude il governatore ligure – che questa sia una delle vicende industriali che possano risolversi in tempi ragionevolmente brevi e con soddisfazione di tutti, soprattutto del Paese, che ha bisogno di una fabbrica importante come Piaggio”.