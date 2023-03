Toscana, Regione in cerca di soluzione per vertenza IVI

Lunedì 13 marzo 2023 - 19:55

Fabiani: "continuità produttiva nostra priorità "

Firenze, 13 mar. (askanews) – La vertenza di Industria Vetraria Valdarnese, storica vetreria artistica e importante realtà produttiva di San Giovanni Valdarno, torna in carico al tavolo di crisi della Regione Toscana, convocato questa mattina da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali. Presente alla riunione la sindaca di San Giovanni, Valentina Vadi, le rsa aziendali, l’azienda, Legacoop, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.La Regione, d’accordo con i sindacati, ha proposto e condiviso con l’azienda l’avvio di verifiche tecniche sugli ammortizzatori sociali e l’avvio di un percorso condiviso tra le parti per trovare una soluzione industriale. “Oggi abbiamo preso atto della situazione e, d’accordo con i sindacati, abbiamo chiesto un incontro con Legacoop – spiega Fabiani- perché la continuità produttiva sul territorio e la difesa dell’occupazione sono la nostra priorità e per questo mettiamo a disposizione l’attività della Direzione competitività e dell’ufficio Invest in Tuscany; anche l’unità di crisi è a disposizione dell’azienda per la ricerca di ammortizzatori che mettano in sicurezza i lavoratori nel miglior modo e il più a lungo possibile. Avviamo nel frattempo l’interlocuzione con il Ministero”.